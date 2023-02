Masterchef | ecco i finalisti dell’edizione del 2023

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Ultimo step prima della finale Il viaggio diItalia è giunto all’ultima tappa prima del traguardo. Uno step colmo di emozione e passione, sorprese e colpi di scena per i cuochi amatoriali. Sono in quattro i cuochi amatoriali ad aver conquistato il fatidico biglietto di sola andata con l’accesso alla serata finale. Isono Bubu, Edoardo, Hue e Mattia. Si è fermata all’ultimo ostacolo la corsa di Robertoe Sara, per un verdetto a sorpresa. La Mystery Box, che ha aperto la serata, celava un ingrediente scelto dai tre giudici per ciascun concorrente, da rendere protagonista di un piatto originale e tecnicamente perfetto. In 45 minuti Bubu ha dovuto cucinare con gli gnocchi di riso, Edoardo con la carpa, Hue con la radice di loto, Mattia con il maiale, Roberto con il kimchi koreano, Sara con l’avocado. I giudici hanno assaggiato Un attimo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 361_magazine : Chi sono i finalisti di #Masterchef? - RollingStoneita : Siamo agli sgoccioli, e l'ansia da prestazione (nonché la sfiga) può giocare dei brutti tiri: tra incartamenti su s… - infoitcultura : Quando finisce Masterchef 2023? Ecco la data della finale - infoitcultura : MasterChef, ecco chi sono i 4 finalisti e chi è stato eliminato - infoitcultura : Masterchef, ecco i 'magnifici quattro' -

cosa si sono detti Cosa è successo Tra le altre prove della puntata diandata in onda giovedì 23 febbraio, per l'Invention Test la cucina si è riempita con tutta l'ispirazione ...... in attesa di sapere chi vincerà tra i nostri fab four ,cosa ci hanno raccontato nell'intervista i due concorrenti uscenti. LA DOPPIA INTERVISTA approfondimento, Francesco e Lavinia ...

MasterChef, ecco chi sono i 4 finalisti e chi è stato eliminato Corriere della Sera

Masterchef, ecco i "magnifici quattro" - la Repubblica la Repubblica

Masterchef Italia: ecco i 4 finalisti, ma la qualità fa discutere Libero Magazine

MasterChef 12, Roberto e Sara eliminati a un passo dalla finale. L'intervista Sky Tg24

Masterchef, ecco i finalisti dell'edizione del 2023 361 Magazine

Ecco cosa si sono detti Tra le altre prove della puntata di Masterchef andata in onda giovedì 23 febbraio, per l’Invention Test la cucina si è riempita con tutta l’ispirazione proveniente dalla monaca ...Per l’Invention Test di MasterChef Italia di ieri (episodi su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand), in cucina è arrivata una ventata di emozioni mistiche e ...