Martina Franca | spettacoli rinviati Per l' indisponibilità di un attore

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Di seguito la comunicazione: L’ associazione Sylva Tour and Didactics con profondo dispiacere comunica che glisonoa causa dell’di uno degli attori della compagnia. Scusandosi per il disagio arrecato, confida nella pazienza e nella ancor più curiosità del pubblico martinesi e non solo appena saranno riorganizzate le date degli. L'articolo Per l'di un proviene da Noi Notizie..

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MariaAn25422188 : RT @zampa_qua: ATTENZIONE????????Silvana ? 339 476565??COSTANZO ha 1 anno e mezzo.Apparso all'improvviso davanti casa della tata, dolce ed affet… - ElisabettaPolet : RT @zampa_qua: ATTENZIONE????????Silvana ? 339 476565??COSTANZO ha 1 anno e mezzo.Apparso all'improvviso davanti casa della tata, dolce ed affet… - Achille03415924 : RT @zampa_qua: ATTENZIONE????????Silvana ? 339 476565??COSTANZO ha 1 anno e mezzo.Apparso all'improvviso davanti casa della tata, dolce ed affet… - LaGazzettaWeb : Martina Franca, un nuovo trapianto per il piccolo Andrea e lo slancio di solidarietà non si ferma - TvPuglia : ???? ?????????????? ?? #?????????????? ?? ?? ?????????? -

...puntata di Un posto al Sole del 24 febbraio 2023 scopriamo che Lello Valsano potrebbe farla. Successivo Fiction & Soap Un posto al sole anticipazioni 24 febbraio 2023Pedretti - 23 ...Quel cartello con quel palo si trova, chissà come, all'esterno di una popolatissima scuola elementare di, la 'Marconi'. Chiunque ce l'abbia piazzato, per un incidente o per un danno ...

Martina Franca: carenza di medici di base, il sindaco scrive all'Asl Noi Notizie

Dal kebab nella piazza di Martina Franca alla Turchia la notte del terremoto, a dormire sotto il letto Noi Notizie

Martina Franca: carenza di medici di base, il sindaco scrive all'Asl Lettera di Gianfranco Palmisano Virgilio

Martina Franca: registrazione del disco di Renzo Rubino, stasera con il pubblico Teatro Verdi Virgilio

Vaccino obbligatorio incostituzionale nel caso di un militare difeso da un avvocato di Martina Franca La decisione della Consulta Virgilio

L’ associazione Sylva Tour and Didactics con profondo dispiacere comunica che gli spettacoli sono rinviati a causa dell’ indisponibilità di uno degli attori della compagnia. Scusandosi per il disagio ...Martina Franca - Gesti d'amore della collettività verso il canile comunale. Raccolti e consegnati coperte, cucce e vasconi per i cuccioli ...