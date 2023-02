Marsiglia | Tudor | «Arrivare secondi in Ligue 1 per me sarebbe come vincere»

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Igor, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida di domenica contro il PSG Igor, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida di domenica contro il PSG. PAROLE – «PSG? Se vogliamo essere sinceri ci sono loro che fanno un campionato e poi tutti gli altri. Giàper me, non vuol dire che sia impossibile ma è molto difficile. L’Italia per me è la seconda casa, tatticamente mi sento un allenatore molto italiano: siamo in Francia e dovremmo parlare francese, ma mi spiego in inglese buttando dentro spontaneamente qualche parola in italiano. Lo stadio qua è sempre pieno…». L'articolo proviene da Calcio News ...

Dai fischi di agosto agli applausi di febbraio. In poco più di sei mesi Igor Tudor ha rovesciato ogni prospettiva, cambiando volto al Marsiglia e portandolo in scia del Psg delle grandi stelle che sfida domenica senza timori reverenziali.

