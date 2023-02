Marsiglia, Malinovskyi: 'Questa città mi ricorda Napoli' (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ruslan Malinovskyi, centrocampista ex Atalanta oggi al Marsiglia, ha parlato a Sky Sport: "Se facciamo le cose giuste, sbagliamo poco e... Leggi su calciomercato (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ruslan, centrocampista ex Atalanta oggi al, ha parlato a Sky Sport: "Se facciamo le cose giuste, sbagliamo poco e...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Marsiglia, Malinovskyi: 'Questa città mi ricorda Napoli': Ruslan Malinovskyi, centrocampista ex Atalanta oggi al Ma… - infoitsport : Marsiglia, Malinovskyi: “Marsiglia come Napoli per un motivo” - sportface2016 : #Malinovskyi: “#Marsiglia e #Napoli molto simili. Il Velodrome dà una grande spinta” - Clauzinho3 : @MBarrui @90Christian1 Malinovskyi è andato a Marsiglia. La lista si assottiglia ?? -