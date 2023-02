Marilyn Manson, una delle accusatrici ritratta le accuse: "Evan Rachel Wood mi ha manipolata" (Di venerdì 24 febbraio 2023) Una delle accusatrici di Marilyn Mason ha ritirato le accuse di molestie sessuali rivolte al rocker americano. Ashley Morgan Smithline ha dichiarato di essere stata manipolata da Evan Rachel Wood e da altre persone affinché muovesse false accuse verso Marilyn Mason, che in quel periodo del 2021 era stato accusato da più donne, compresa la Wood, di molestie sessuali. Evan Rachel Wood - che ha negato queste accuse - è stata una delle donne che all'inizio del 2021 ha accusato pubblicamente Manson di abusi sessuali. In un documentario dell'anno successivo ha dichiarato che Manson l'aveva ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 febbraio 2023) UnadiMason ha ritirato ledi molestie sessuali rivolte al rocker americano. Ashley Morgan Smithline ha dichiarato di essere statadae da altre persone affinché muovesse falseversoMason, che in quel periodo del 2021 era stato accusato da più donne, compresa la, di molestie sessuali.- che ha negato queste- è stata unadonne che all'inizio del 2021 ha accusato pubblicamentedi abusi sessuali. In un documentario dell'anno successivo ha dichiarato chel'aveva ...

