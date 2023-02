Marijuana e hashish in casa: arrestato 26enne (Di venerdì 24 febbraio 2023) Marijuana e hashish in casa in via Riviera di Chiaia a Napoli. Droga trovata durante un controllo domiciliare Marijuana e hashish in una casa alla Riviera di Chiaia. Ieri pomeriggio i Falchi della Squadra Mobile della Questura di Napoli hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in via Riviera di Chiaia. Il controllo nell’ambito di un servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti. I poliziotti hanno trovato nell’abitazione 5 bustine contenenti circa 8 grammi di Marijuana, 6 stecche di hashish del peso di circa 24 grammi e 110 euro. Hanno cos’ arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti R.J.C., un napoletano di 26 anni con precedenti di polizia. Se ti va lascia un like alla nostra ... Leggi su puntomagazine (Di venerdì 24 febbraio 2023)inin via Riviera di Chiaia a Napoli. Droga trovata durante un controllo domiciliarein unaalla Riviera di Chiaia. Ieri pomeriggio i Falchi della Squadra Mobile della Questura di Napoli hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in via Riviera di Chiaia. Il controllo nell’ambito di un servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti. I poliziotti hanno trovato nell’abitazione 5 bustine contenenti circa 8 grammi di, 6 stecche didel peso di circa 24 grammi e 110 euro. Hanno cos’per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti R.J.C., un napoletano di 26 anni con precedenti di polizia. Se ti va lascia un like alla nostra ...

