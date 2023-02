“Maria Stuarda”, il pubblico incontra il cast: scambio di emozioni prima di andare in scena (Di venerdì 24 febbraio 2023) Bergamo. Ancora una volta i classici hanno fatto centro. In questo caso è Friedrich Schiller, drammaturgo tedesco, uno dei più grandi mai esistiti, vissuto nella seconda metà del ‘700, ad aver raggiunto l’obiettivo. I secoli passano, ma non cambia lo scopo. Aprire una breccia nel cuore e nella mente di chi passa una serata o un pomeriggio a teatro. Non poteva che essere accolto con estremo calore il debutto al Teatro Donizetti di Maria Stuarda (https://www.bergamonews.it/2023/02/22/applausi-fragorosi-per-il-debutto-della-Maria-Stuarda-di-schiller-al-donizetti/580872/), dramma in cinque atti scritto da Schiller e rappresentato per la prima volta a Weimar, in Germania, il 14 giugno 1800. Lo spettacolo, che vede alla regia Davide Livermore, regista d’opera e di prosa di fama internazionale, sarà in ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 24 febbraio 2023) Bergamo. Ancora una volta i classici hanno fatto centro. In questo caso è Friedrich Schiller, drammaturgo tedesco, uno dei più grandi mai esistiti, vissuto nella seconda metà del ‘700, ad aver raggiunto l’obiettivo. I secoli passano, ma non cambia lo scopo. Aprire una breccia nel cuore e nella mente di chi passa una serata o un pomeriggio a teatro. Non poteva che essere accolto con estremo calore il debutto al Teatro Donizetti di(https://www.bergamonews.it/2023/02/22/applausi-fragorosi-per-il-debutto-della--di-schiller-al-donizetti/580872/), dramma in cinque atti scritto da Schiller e rappresentato per lavolta a Weimar, in Germania, il 14 giugno 1800. Lo spettacolo, che vede alla regia Davide Livermore, regista d’opera e di prosa di fama internazionale, sarà in ...

