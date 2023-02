Maria De Filippi e Maurizio Costanzo | «Ultimo saluto stamane prima di morire»

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Nel corso della puntata de La Vita in Diretta di venerdì 24 febbraio 2023 Antonella Del Pino, inviata di Alberto Matano, ha reso noto com'è morto. La giornalista ha dichiarato che l'ufficio stampa della clinica Paideia, dove il giornalista si trovava ricoverato, ha demandato tutti gli aggiornamenti alla Fascino, l'ufficio stampa della De. Inoltre nel contenitore d'informazione del primo canale della Tv di Stato è stato svelato cheDesi sono salutati a lungo nella mattinata odierna per un'ultima volta. I funerali disi terranno lunedì 27 febbraio presso la Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma. La cerimonia funebre avrà inizio alle ore 15 e sarà ...

Nel 1993 scampa a un attentato: un'autobomba viene fatta esplodere in via Fauro a Roma, a pochi passi dal teatro Parioli , mentre era in macchina conDe: si salvano perch quel giorno ...Maurizio Costanzo &De, 23 anni di differenza, una coppia indissolubile, sia a casa sia in tv di cui hanno indiscutibilmente fatto la storia. Solo la morte di lui avvenuta a Roma 84 anni il 24 febbraio ...

Una storia d’amore quella tra Maurizio Costanzo e Maria De Filippi che dalla grande complicità si è trasformata in un grande affetto, incapaci di vivere senza l’altro. “La televisione molto spesso è f ...Stamattina, l’ultimo saluto con Maria De Filippi prima di morire. Maurizio Costanzo era ricoverato, per un intervento chirurgico di routine, da circa un mese. Nel corso dell'ultima edizione ...