Mare Fuori, presunto tradimento e crisi tra Maria Esposito e Massimo Caiazzo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Una nuova coppia nata sul set di Mare Fuori: quella composta da Maria Esposito (Rosa Ricci) e Antonio Orefice (Totò)? I due, da quanto riportato sulle loro pagine social, sembrano più innamorati che mai anche se alcuni rumors sembrano dire il contrario. Si vocifera, però, che Maria Esposito abbia avuto un flirt durante la sua permanenza a Sanremo. Il ragazzo con il quale si pensa potrebbe aver tradito Orefice è Massimo Caiazzo (Carmine Di Salvo). Le dinamiche nate tra gli attori sembrano essere tanto interessanti quanto quelle che appaiono nella serie. Situazioni che forse non ci saremmo mai aspettati. Sebbene Maria Esposito e Antonio Orefice abbiano da poco ufficializzato la loro storia d'amore, non molti ...

