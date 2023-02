Marcus Rashford sta facendo le fiamme

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Appena sei mesi fasembrava un giocatore superato. Non finito, certo, ma uscito dal giro diciamo, come Jack Frusciante. L’errore dal dischetto nella finale degli Europei contro l’Italia nell’estate del 2021 gli era costato una valanga di insulti razzisti e la stagione successiva – la 2021/22 – era stata la peggiore della sua carriera per distacco.aveva giocato appena 1235 minuti in Premier League e segnato la miseria di 4 gol. In una squadra che cercava di riorganizzarsi intorno a Cristiano Ronaldo, l’utilità di(una punta, un’ala, un trequartista?) era diventata ambigua, il suo futuro nebuloso. Nel giro di pochi mesi aveva perso il posto allo United e in Nazionale, superato nella considerazione da calciatori più giovani e con più hype (Sancho, Bellingham, Foden) e, addirittura, ...