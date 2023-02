Marco Minniti: "Non c'è pace senza l'Ucraina nell'Ue" (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il presidente della Fondazione Med-Or sullo "stallo progressivo" della guerra in Ucraina, il rischio nucleare, l'iniziativa cinese, lo spostamento a nord dell'asse atlantico, l'importanza per l'Europa di guardare al sud del mondo. E su Putin e il pregiudizio dello specchio Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il presidente della Fondazione Med-Or sullo "stallo progressivo" della guerra in, il rischio nucleare, l'iniziativa cinese, lo spostamento a nord dell'asse atlantico, l'importanza per l'Europa di guardare al sud del mondo. E su Putin e il pregiudizio dello specchio

