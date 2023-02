"Siamo intutte le violenze, quella mafiosa come quella degli Stati. La violenza è sempre irrazionale. Noi crediamo alla irrazionalità della pace" . Con queste parole l'arcivescovo di Palermo ......coordinatore della PerugiAssisi, che ha deciso di organizzare nella notte tra giovedì e venerdì unastraordinaria in occasione del primo anniversario del conflitto e 'tutte le guerre ...

Marcia contro mafia, arcivescovo Palermo 'violenza irrazionale' - Cronaca Agenzia ANSA

Giovani in marcia contro la mafia nel triangolo della morte tra Bagheria e Casteldaccia Giornale di Sicilia

Torna la storica marcia contro la mafia Bagheria-Casteldaccia: 40 anni fa il primo corteo PalermoToday

Marcia contro mafia, arcivescovo Palermo 'violenza irrazionale' Giornale di Brescia

Marcia contro mafia, arcivescovo Palermo ‘violenza irrazionale’ La Sicilia

La Lega in marcia... contro il divieto di auto a benzina e diesel. Il Carroccio annuncia la manifestazione domani e dopodomani in Lombardia ...Un migliaio le persone in marcia di notte da Perugia ad Assisi nel primo anniversario dell'invasione dell'Ucraina. Lotti, coordinatore Tavola della Pace: In cammino incontro alle vittime ...