Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #Calciomercato | #Marcelo lascia l’#Europa: torna al @FluminenseFC. È ufficiale - Agenzia_Ansa : Marcelo, 34enne esterno sinistro che fino al giugno scorso era una delle 'bandiere' del Real Madrid, torna a casa p… - calciomercatoit : ?? #Marcelo torna a casa: accordo UFFICIALE col #Fluminense - CORNERNEWS24 : #Calcio - Marcelo torna a casa, giocherà nel Fluminense Giocatore con più trofei nella storia del Real di nuovo a Rio - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Marcelo torna a casa, giocherà nel Fluminense Il giocatore con più trofei nella storia del Real… -

Il difensore ex Real Madrid, il giocatore con più trofei nella storia delle merengues,a giocare nel club che lo lanciò nel calcio ...Ufficializzato il ritorno dial Fluminense : il 34enne ex Real Madrid ha risolto il contratto con l'Olympiacos per tornare dove tutto 'ebbe inizio'.aveva lasciato il club nel gennaio 2007, dopo 31 presenze e 4 gol con la prima squadra, per andare a vestire la camiseta blanca.

Calcio: Marcelo torna a casa, giocherà nel Fluminense Agenzia ANSA

BRASILE, MARCELO TORNA A CASA: HA FIRMATO COL FLUMINENSE - Sportmediaset Sport Mediaset

UFFICIALE: Marcelo torna a casa. L'ex Real Madrid di nuovo al Fluminense dopo 16 anni TUTTO mercato WEB

Marcelo torna dove tutto è iniziato: ufficiale il trasferimento al Fluminense Fanpage

Marcelo torna al Fluminense. L'ex esterno del Real Madrid: "Là dove tutto è cominciato" QUOTIDIANO NAZIONALE

Il difensore ex Real Madrid, il giocatore con più trofei nella storia delle merengues, torna a giocare nel club che lo lanciò nel calcio professionistico ...(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Marcelo Vieira da Silva Junior, calcisticamente noto come Marcelo, 34enne esterno sinistro che fino al giugno scorso era una delle 'bandiere' del Real Madrid, torna ...