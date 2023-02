Marcelo torna a casa: ora è UFFICIALE (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il Fluminense, tramite i propri profili social, ha annunciato il grande ritorno di Marcelo, che ha già vestito in passato la maglia del club brasiliano. Nonostante la stagione ancora in… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il Fluminense, tramite i propri profili social, ha annunciato il grande ritorno di, che ha già vestito in passato la maglia del club brasiliano. Nonostante la stagione ancora in… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LucaParry85 : Marcelo torna in Brasile nel suo ex club il fluminense, sarto della fluminense costretto agli straordinari ?????? - sportli26181512 : UFFICIALE: l'ex Real Marcelo torna in Brasile: 16 anni dopo, l'ex Real Madrid Marcelo torna in Brasile. Svincolatos… - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Marcelo torna a casa dopo 16 anni: ha firmato col Fluminense ?? - marcelo_zala : @GiBi10 @PaPaganini Bravo zio torna nelle Dolomiti - Bertolca10 : #Marcelo torna sul mercato degli svincolati. Dopo cinque mesi in Grecia all'Olympiacos rescinde il suo contratto. F… -