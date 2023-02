Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #Calciomercato | #Marcelo lascia l’#Europa: torna al @FluminenseFC. È ufficiale - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Marcelo torna a casa. L'ex Real Madrid di nuovo al Fluminense dopo 16 anni - LeBombeDiVlad : ???? Nuova avventura per #Marcelo ?? Ufficiale il suo ritorno al #Fluminense #LBDV #LeBombeDiVlad #calciomercato - glooit : Marcelo torna a casa, giocherà nel Fluminense leggi su Gloo - sportface2016 : #Marcelo, l'ex Real torna a casa: giocherà con il #Fluminense -

Ufficializzato il ritorno dial Fluminense : il 34enne ex Real Madrid ha risolto il contratto con l'Olympiacos per tornare dove tutto 'ebbe inizio'.aveva lasciato il club nel gennaio 2007, dopo 31 presenze e 4 gol con la prima squadra, per andare a vestire la camiseta blanca.Vieira da Silva Junior, calcisticamente noto come, 34enne esterno sinistro che fino al giugno scorso era una delle 'bandiere' del Real Madrid,a casa per giocare nel club che, nel 2005, lo lanciò nel calcio professionistico: il ...

Marcelo torna a casa, giocherà nel Fluminense - Calcio Agenzia ANSA

BRASILE, MARCELO TORNA A CASA: HA FIRMATO COL FLUMINENSE - Sportmediaset Sport Mediaset

Marcelo torna dove tutto è iniziato: ufficiale il trasferimento al Fluminense Fanpage

UFFICIALE: Marcelo torna a casa. L'ex Real Madrid di nuovo al Fluminense dopo 16 anni TUTTO mercato WEB

Marcelo torna a casa, giocherà nel Fluminense La Sicilia

Dopo 16 anni, Marcelo torna in Brasile. L'ex terzino del Real Madrid, dopo la risoluzione del contratto con l'Olympiacos, è tornato nel club dove la sua carriera è iniziata: il Fluminense.16 anni dopo, l'ex Real Madrid Marcelo torna in Brasile. Svincolatosi dai greci dell'Olympiacos, ha firmato per il club in cui aveva iniziato, ...