Maradona | la procura fischia il fuorigioco

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Questa della statua didonata al Comune dall’artista Domenico Sepe, collocata con gran cerimonia al di fuori dello stadio ex San Paolo un anno fa e ora restituita al mittente per presunte irregolarità è un’altra di quelle storie che rendono Napoli così speciale agli occhi del mondo e cara ai cultori delle cronache sensazionali. Realizzata in bronzo e già oggetto di polemiche per il pallone sospinto dal piede destro invece che dal mitico sinistro, la scultura esibita in pubblico per onorare il primo anniversario della morte del campione è rientrata nello studio del benefattore in attesa che permessi e autorizzazioni fossero a posto per non uscirvi mai più. Ufficialmente la ragione del ripensamento da parte della giunta comunale risiede nella stima dell’opera che sembrerebbe valere molto di più dei 30.000 euro dichiarati per il solo utilizzo della materia prima. ...