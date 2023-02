Mantova | si finge tecnico del gas e tenta di truffare anziana ma lei lo mette in fuga

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Milano, 24 feb. (Adnkronos) - Ha suonato alla porta dell'abitazione di una 81ennendo di essere undella società del gas incaricato dei controlli nella zona, ma poco dopo la donna si è insospettita e lo ha messo in. E' accaduto a Poggio Rusco, nelno. Il malintenzionato, un giovane, si è presentato alla porta di casa della signora riferendo che era in corso unadi gas e che, per evitare eventuali esplosioni o danni, avrebbe dovuto disattivare le prese elettriche e depositare gli oggetti di valore in un luogo sicuro. A quel punto, temendo che si trattasse di una truffa come quelle di cui aveva sentito parlare durante una serie di incontri nell'ambito del progetto 'ascolto, ascoltiamoci', tenuti dal comandante della locale stazione dei carabinieri, ha intimato allo ...