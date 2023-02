Manifestazioni a Roma nel weekend, si sfila per la pace, strade chiuse e deviazioni: ecco quando e dove (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nuovo weekend di Manifestazioni a Roma. Anche nel fine settimana del 25 e 26 febbraio 2023 la Capitale sarà interessata da diverse iniziative che in questo caso riguarderanno in particolare i cortei per la pace a distanza di un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina. Oltre a questo ci saranno alcuni eventi sportivi (come per il sei nazioni di Rugby domani o per le semifinali e la finale della Coppa Italia di pallavolo maschile al Palaeur) e, vi ricordiamo, la quarta domenica ecologica in programma domenica. Vediamo allora nel dettaglio tutti gli eventi in programma. Qui invece la nostra guida su cosa fare nel fine settimana a Roma. Manifestazioni a Roma sabato 25 febbraio 2023 Già oggi si sono svolti alcuni cortei per la pace come vi avevamo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nuovodi. Anche nel fine settimana del 25 e 26 febbraio 2023 la Capitale sarà interessata da diverse iniziative che in questo caso riguarderanno in particolare i cortei per laa distanza di un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina. Oltre a questo ci saranno alcuni eventi sportivi (come per il sei nazioni di Rugby domani o per le semifinali e la finale della Coppa Italia di pallavolo maschile al Palaeur) e, vi ricordiamo, la quarta domenica ecologica in programma domenica. Vediamo allora nel dettaglio tutti gli eventi in programma. Qui invece la nostra guida su cosa fare nel fine settimana asabato 25 febbraio 2023 Già oggi si sono svolti alcuni cortei per lacome vi avevamo ...

