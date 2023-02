Maneskin | adrenalina e coinvolgimento del pubblico per la data zero di Pesaro

(Di venerdì 24 febbraio 2023)pura, grande carica musicale etotale delper ladeiil 23 febbraio sera alla Vitrifrigo Arena di, città dove la carriera della band romana partì con le audizioni per X Factor. Quasi diecimila spettatori di ogni età – arrivati da tutt’Italia ma anche da Croazia, Spagna, Belgio, Germania e Austria – per il debutto italiano di Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, reduci dal ‘Loud kids tour’ negli Stati Uniti riproposto ora con l’aggiunta dei pezzi del nuovo album ‘Rush’. Due ore di musica ad alto livello, dalle coinvolgenti note di ‘Mamma mia’, ‘Beggin’, ‘Gossip’, ‘Coraline’, ‘Zitti e buoni’ (pezzo che due anni fa ha vinto il festival di Sanremo e l’Eurovision Song Contest) a ‘I ...

Nel 2011 avevo sottovalutato la manifestazione ma nel 2021 conho condotto la piccola ... Emozione per l'esibizione di Blanco e Mahmood e per il debutto dal vivo di Supermodel dei...... che ha già partecipato l'anno scorso ad Una Voce per San Marino con 'Mi Ricordo Di Te ()'... Da X Factor: il vincitore Lorenzo Licitra che ha battuto nel 2017 i(11esima edizione, ...

Adrenalina pura, grande carica musicale e coinvolgimento totale del pubblico per la data zero dei Maneskin il 23 febbraio sera alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, città dove la carriera della band romana ...