“Mañana Será Bonito” | la tracklist del nuovo album di Karol G

Al suo interno il singolo pop/reggaeton "TQG" realizzato con Shakira, un inno alle donne e al lasciare andare la rabbia MILANO – La superstar latina Karol G ha pubblicato il suo quarto album in studio, "Mañana Será Bonito" (in italiano "Il domani sarà bellissimo"). L'album arriva accompagnato da un videoclip e da una collaborazione importante: il nuovo singolo "TQG" con Shakira. Le due artiste femminili latine più ascoltate al mondo, entrambe di origine colombiana, duettano in una collaborazione esplosiva: "TQG" sta per "Te Quedo Grande (Too big For You)" ed è una canzone pop/reggaeton, un inno alle donne e al lasciare andare la rabbia, in cui le due superstar si rialzano e si spalleggiano, dopo che le rispettive storie d'amore sono finite male.

