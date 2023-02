Malore improvviso in casa, chiama il 118 ma non ha il citofono: i soccorsi se ne vanno. Sergio muore a 51 anni (Di venerdì 24 febbraio 2023) Una vicenda davvero terribile: Sergio Aiello , 51 anni, è morto nella sua casa di Castellammare di Stabia ( Napoli ) mentre aspettava i soccorsi da lui stesso chiamati dopo essere stato colto da ... Leggi su leggo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Una vicenda davvero terribile:Aiello , 51, è morto nella suadi Castellammare di Stabia ( Napoli ) mentre aspettava ida lui stessoti dopo essere stato colto da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... umazdo1 : RT @11Giuliano: Altro sportivo: malore in casa, rugbista di Silea muore a 25 anni. Alberto Chatail, rugbista del Silea, è morto per un malo… - nordest24 : Malore fatale nella notte: morto il rugbista 25enne Alberto Chatail ?? È mancato questa notte dopo aver accusato un… - mar40248589 : RT @11Giuliano: Normalità: Roma,malore improvviso. Muore maresciallo dell'Aeronautica di 57 anni. - Prof_Tenebre : @elerub11 È stato un malore improvviso - maurizcont : RT @11Giuliano: Altro sportivo: malore in casa, rugbista di Silea muore a 25 anni. Alberto Chatail, rugbista del Silea, è morto per un malo… -