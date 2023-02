(Di venerdì 24 febbraio 2023) “Se facciamo le cose giuste e sbagliamo poco possiamo anche vincere questa partita, ma tutto dipende da noi”. Con queste parole il centrocampista del, Ruslan, è intervenuto a Sky Sport in vista della sfida di domenica contro il Psg. “Appena sono arrivato mi è stato detto chesono. Ildà unae spaventa gli avversari perché hai un intero stadio che è con te” ha aggiunto l’ex Atalanta. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Malinovskyi: “#Marsiglia e #Napoli molto simili. Il Velodrome dà una grande spinta” - Clauzinho3 : @MBarrui @90Christian1 Malinovskyi è andato a Marsiglia. La lista si assottiglia ?? -

Da allora, però, ilnon si è più fermato: 29 punti in 12 giornate di Ligue 1, frutto di ... battuto per 2 - 1 pochi giorni fa grazie a un rigore di Sánchez e a un gol di Ruslan, ...... adrenalina e furia accumulate durante la gara vinta dall' Olympiquesul campo del Tolosa. autore anche di un gol, Alexis Sanchez, Veretout e...

Marsiglia, Malinovskyi: “Marsiglia come Napoli per un motivo” Calcio in Pillole

Malinovskyi: "Napoli e Marsiglia sono molto simili, il Velodrome spaventa gli avversari" TUTTO mercato WEB

Marsiglia, Malinovskyi conferma: "Noi come il Napoli" Footballnews24.it

Malinovskyi: "Marsiglia e Napoli molto simili. Il Velodrome dà una ... SPORTFACE.IT

Malinovskyi, ecco il primo gol col Marsiglia: che sassata! La Gazzetta dello Sport

Una squadra dall’anima italiana sta tenendo aperta la Ligue 1 rispondendo colpo su colpo al milionario Psg di Messi e Mbappè. In vista dello scontro diretto nel “Classique” tra Olympique Marsiglia e P ...Il tecnico del Marsiglia, Igor Tudor, dovrebbe scendere in campo con il 3-4-2-1. A guidare l’attacco ci sarà Sanchez. Alle sue spalle, liberi di agire sulla trequarti, Malinovskyi e Under, favorito su ...