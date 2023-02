Maignan titolare con l'Atalanta? Pioli si prende gli ultimi giorni per decidere (Di venerdì 24 febbraio 2023) Un solo dubbio in vista dell'Atalanta: Maignan titolare o in panchina? Prima le notizie: negli ultimi quattro giorni il francese si è allenato con la squadra, quindi è recuperato. L'ultima presenza ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 24 febbraio 2023) Un solo dubbio in vista dell'o in panchina? Prima le notizie: negliquattroil francese si è allenato con la squadra, quindi è recuperato. L'ultima presenza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Maignan titolare con l'Atalanta? Pioli si prende gli ultimi giorni per decidere: Maignan titolare con l'Atalanta? P… - TeofiloSteven : RT @Gazzetta_it: Milan, #Maignan sempre in gruppo: Pioli si prende gli ultimi giorni per decidere #MilanAtalanta - Gazzetta_it : Milan, #Maignan sempre in gruppo: Pioli si prende gli ultimi giorni per decidere #MilanAtalanta - MaStep92__ : RT @espertheo: Ci sono buone possibilità che giochi Maignan. Florenzi da lunedì tornerà in gruppo così come Calabria. Bennacer corre contro… - YBah96 : RT @espertheo: Ci sono buone possibilità che giochi Maignan. Florenzi da lunedì tornerà in gruppo così come Calabria. Bennacer corre contro… -