Maddie McCann | nuova svolta nel caso | esce fuori la verità

Leggi su tvzap

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Social. . Ogni anno sono tantissimi i bambini che scompaiono nel nulla, lasciando un vuoto nei loro genitori i quali provano a cercarli, anche per anni, con tutte le loro forze. La sparizione di Madeleine () Beth, una bambina inglese di tre anni, è avvenuta la sera di giovedì 3 maggio 2007 a Praia da Luz, una località di villeggiatura nella frazione di Lagos nella regione di Algarve, in Portogallo. Madeleine non fu mai più ritrovata. Ora una ragazza ha dichiarato di essere lei la vera, ma a quanto pare laè un’altra.Leggi anche –> Una ragazza ammette di essere la bambina scomparsa da 16 anni:nel, parlano i genitori della ragazza che ha chiesto il test del ...