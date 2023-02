Maccarone: "L'Empoli avrà una voglia matta di fermare la capolista'' (Di venerdì 24 febbraio 2023) Massimo Maccarone, ex attaccante dell'Empoli e del Siena, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live. Queste le sue parole: "L'Empoli avrà una voglia matta di fermare la capolista, sta facendo un campionato tranquillo e vorrà la ciliegina, avendo raggiunto quasi l'obiettivo della salvezza. -afferma Maccarone - Molti giocatori vorranno anche mettersi in mostra, ma tutto questo Spalletti lo sa benissimo e sicuramente terrà tutti sulla corda, non vorrà vedere leggerezze e vedremo un Napoli con la giusta concentrazione. -prosegue Maccarone - Gli elogi europei? Meritatissimi, le altre big hanno capito che bisogna stare attenti a questo Napoli, che ha dimostrato anche a Francoforte di avere la giusta personalità ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 24 febbraio 2023) Massimo, ex attaccante dell'e del Siena, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live. Queste le sue parole: "L'unadila, sta facendo un campionato tranquillo e vorrà la ciliegina, avendo raggiunto quasi l'obiettivo della salvezza. -afferma- Molti giocatori vorranno anche mettersi in mostra, ma tutto questo Spalletti lo sa benissimo e sicuramente terrà tutti sulla corda, non vorrà vedere leggerezze e vedremo un Napoli con la giusta concentrazione. -prosegue- Gli elogi europei? Meritatissimi, le altre big hanno capito che bisogna stare attenti a questo Napoli, che ha dimostrato anche a Francoforte di avere la giusta personalità ...

