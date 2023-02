Ma che hit: fuori ora il nuovo singolo di BigMama (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dopo aver infiammato l’Ariston e bucato lo schermo con la cover di “American Woman” insieme ad Elodie a Sanremo, BigMama è pronta a tornare sulla scena a quasi un anno di distanza dal disco di debutto col singolo “Ma che hit” in uscita oggi venerdì 24 febbraio in radio e su tutte le piattaforme digitali. Prodotto da Damiank, il singolo in cassa dritta spicca grazie ad un flow perforante e all’attitudine provocatoria dell’artista avellinese classe 2000. BigMama non ha peli sulla lingua e sputa una raffica di barre pregne di un sarcasmo violento giocando nel ritornello col dialetto campano: “ma che hit” o “ma ch’e it” (ma che ha detto)? Come ci aveva già abituati in alcuni brani dell’album “Next Big Thing” – analogamente a “Mamy Daddy” e “POF” feat. Ensi – “Ma che hit” ricalca un mood da club dal sapore ... Leggi su zon (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dopo aver infiammato l’Ariston e bucato lo schermo con la cover di “American Woman” insieme ad Elodie a Sanremo,è pronta a tornare sulla scena a quasi un anno di distanza dal disco di debutto col“Ma che hit” in uscita oggi venerdì 24 febbraio in radio e su tutte le piattaforme digitali. Prodotto da Damiank, ilin cassa dritta spicca grazie ad un flow perforante e all’attitudine provocatoria dell’artista avellinese classe 2000.non ha peli sulla lingua e sputa una raffica di barre pregne di un sarcasmo violento giocando nel ritornello col dialetto campano: “ma che hit” o “ma ch’e it” (ma che ha detto)? Come ci aveva già abituati in alcuni brani dell’album “Next Big Thing” – analogamente a “Mamy Daddy” e “POF” feat. Ensi – “Ma che hit” ricalca un mood da club dal sapore ...

