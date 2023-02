Ma che fine hanno fatto gli elettrostimolatori? (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ricordate gli elettrostimolatori? Usati dapprima come mezzi per il recupero muscolare dei professionisti, si sono diffusi (massivamente!) tra il pubblico nella loro veste portatile e casalinga dagli anni '90, quando vennero lanciati come metodo miracoloso per farsi i muscoli senza fare praticamente nulla, spaparanzati sul divano, con l'unica incombenza di collegare gli elettrodi al corpo sulle zone che si desiderava sviluppare. Oggi, scoppiata la bolla della novità e del beneficio del dubbio, sono in molti a chiedersi se l’elettrostimolazione sia davvero efficace nel tonificare i muscoli. Cerchiamo di rispondere, anzitutto spiegandovi che cosa sono gli elettrostimolatori e come funzionano. Cos'è/come funziona un elettrostimolatore? L’elettrostimolatore è un dispositivo che tramite degli elettrodi invia dei microimpulsi a bassa frequenza che stimolano i ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ricordate gli? Usati dapprima come mezzi per il recupero muscolare dei professionisti, si sono diffusi (massivamente!) tra il pubblico nella loro veste portatile e casalinga dagli anni '90, quando vennero lanciati come metodo miracoloso per farsi i muscoli senza fare praticamente nulla, spaparanzati sul divano, con l'unica incombenza di collegare gli elettrodi al corpo sulle zone che si desiderava sviluppare. Oggi, scoppiata la bolla della novità e del beneficio del dubbio, sono in molti a chiedersi se l’elettrostimolazione sia davvero efficace nel tonificare i muscoli. Cerchiamo di rispondere, anzitutto spiegandovi che cosa sono glie come funzionano. Cos'è/come funziona un elettrostimolatore? L’elettrostimolatore è un dispositivo che tramite degli elettrodi invia dei microimpulsi a bassa frequenza che stimolano i ...

