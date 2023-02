Lutto nella tv: Maurizio Costanzo è morto all’età di 84 anni (Di venerdì 24 febbraio 2023) Maurizio Costanzo è morto poco fa a Roma all’età di 84 anni. La notizia arriva dal suo ufficio stampa. È stato giornalista, conduttore tv, autore e sceneggiatore ed ha il merito di aver rivoluzionato il linguaggio televisivo italiano. Nato a Roma nel 1938, ha firmato tanti programmi radiofonici e televisivi, oltre che commedie teatrali. La L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 24 febbraio 2023)poco fa a Romadi 84. La notizia arriva dal suo ufficio stampa. È stato giornalista, conduttore tv, autore e sceneggiatore ed ha il merito di aver rivoluzionato il linguaggio televisivo italiano. Nato a Roma nel 1938, ha firmato tanti programmi radiofonici e televisivi, oltre che commedie teatrali. La L'articolo proviene da Inews24.it.

