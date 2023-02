Lutto nel mondo dello spettacolo: si è spento Maurizio Costanzo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il giornalista e conduttore aveva 84 anni Un fulmine a ciel sereno scuote il mondo dello spettacolo e della tv. Si è spento a 84 anni Maurizio Costanzo, volto storico della televisione e dell’informazione italiana. A renderlo noto il suo ufficio stampa. Nato a Roma nel 1938 era giornalista e conduttore tv. La popolarità arriva nel 1976, con la conduzione in Rai del talk-show Bontà loro. Il suo programma però più iconico è sempre stato il Maurizio Costanzo show, in onda dal 1982 su Mediaset. Tra i suoi programmi più noti, anche Buona domenica. Non solo televisione ma anche, in virtù del suo passato da giornalista con varie inchieste sulla mafia, una serie di libri. Dal 1995 è sposato con Maria De Filippi. Qualche settimana fa aveva commentato l’arresto ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il giornalista e conduttore aveva 84 anni Un fulmine a ciel sereno scuote ile della tv. Si èa 84 anni, volto storico della televisione e dell’informazione italiana. A renderlo noto il suo ufficio stampa. Nato a Roma nel 1938 era giornalista e conduttore tv. La popolarità arriva nel 1976, con la conduzione in Rai del talk-show Bontà loro. Il suo programma però più iconico è sempre stato ilshow, in onda dal 1982 su Mediaset. Tra i suoi programmi più noti, anche Buona domenica. Non solo televisione ma anche, in virtù del suo passato da giornalista con varie inchieste sulla mafia, una serie di libri. Dal 1995 è sposato con Maria De Filippi. Qualche settimana fa aveva commentato l’arresto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acmilan : Our deepest condolences go to Ilario Castagner's loved ones. Player, coach, and gentleman. È stato l'allenatore de… - arrigoni_paolo : Lutto nel mondo dell' #automotive: Parlamento UE, ancorchè a maggioranza risicata, ha approvato definitivamente lo… - qn_lanazione : È morto Maurizio Costanzo, aveva 84 anni. Lutto nel mondo dello spettacolo, del giornalismo e dell'editoria. Addi… - LiveSicilia : Lutto nel mondo del giornalismo, è morto Maurizio Costanzo - qn_carlino : È morto Maurizio Costanzo, aveva 84 anni. Lutto nel mondo dello spettacolo, del giornalismo e dell'editoria. Addi… -