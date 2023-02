Lutto nel mondo dello spettacolo: è morto Maurizio Costanzo (Di venerdì 24 febbraio 2023) È morto poco fa, nella mattinata di venerdì (24 febbraio) a Roma Maurizio Costanzo, giornalista, conduttore tv, autore, sceneggiatore di film e ha scritto, tra le altre la canzone di Mina Se telefonando. Costanzo aveva 84 anni. La notizia del decesso è stata resa nota direttamente dal suo ufficio stampa. Leggi su bergamonews (Di venerdì 24 febbraio 2023) Èpoco fa, nella mattinata di venerdì (24 febbraio) a Roma, giornalista, conduttore tv, autore, sceneggiatore di film e ha scritto, tra le altre la canzone di Mina Se telefonando.aveva 84 anni. La notizia del decesso è stata resa nota direttamente dal suo ufficio stampa.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acmilan : Our deepest condolences go to Ilario Castagner's loved ones. Player, coach, and gentleman. È stato l'allenatore de… - arrigoni_paolo : Lutto nel mondo dell' #automotive: Parlamento UE, ancorchè a maggioranza risicata, ha approvato definitivamente lo… - TUTTOJUVE_COM : Lutto nel mondo del giornalismo: si è spento Maurizio Costanzo, grande tifoso della Roma - AGTW_it : Lutto nel mondo dello spettacolo, è morto a 84 anni Maurizio #Costanzo - RadioDueLaghi : È morto Maurizio Costanzo... -