Lutto nel mondo della televisione: è morto Maurizio Costanzo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Maurizio Costanzo, 84 anni, si è spento a Roma nella mattinata di oggi, venerdì 24 febbraio. La notizia della scomparsa del famoso giornalista e conduttore TV, ma anche autore e sceneggiatore, è stata diffusa dal suo ufficio stampa. Il suo programma storico, il Maurizio Costanzo Show Nato a Roma il 28 agosto del 1938, ha iniziato giovanissimo la sua carriera come giornalista del quotidiano Paese Sera. Nel corso degli anni è stato autore di diversi programmi televisivi e radiofonici, di commedie teatrali e anche di uno storico brano musicale, Se telefonando, portato al successo da Mina. In televisione si è affermato con il Maurizio Costanzo Show, andato in onda sulle reti Mediaset dal 1982 fino allo scorso mese di novembre per oltre 4400 puntate. Tra ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 24 febbraio 2023), 84 anni, si è spento a Roma nella mattinata di oggi, venerdì 24 febbraio. La notiziascomparsa del famoso giornalista e conduttore TV, ma anche autore e sceneggiatore, è stata diffusa dal suo ufficio stampa. Il suo programma storico, ilShow Nato a Roma il 28 agosto del 1938, ha iniziato giovanissimo la sua carriera come giornalista del quotidiano Paese Sera. Nel corso degli anni è stato autore di diversi programmi televisivi e radiofonici, di commedie teatrali e anche di uno storico brano musicale, Se telefonando, portato al successo da Mina. Insi è affermato con ilShow, andato in onda sulle reti Mediaset dal 1982 fino allo scorso mese di novembre per oltre 4400 puntate. Tra ...

