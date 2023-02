«L’uomo vitruviano non può finire su un puzzle»: Ravensburger condannata a risarcire le Gallerie dell’Accademia di Venezia (Di venerdì 24 febbraio 2023) L’uomo vitruviano di Leonardo da Vinci non può essere sfruttato per fini di lucro senza aver prima acquistato i diritti. Lo ha stabilito, con una sentenza storica, il Tribunale di Venezia, secondo cui la società tedesca di puzzle Ravensburger ha utilizzato e riprodotto illecitamente, sia in Italia che all’estero, la celebre opera di Leonardo, senza però preoccuparsi di richiedere l’autorizzazione del Museo delle Gallerie dell’Accademia di Venezia. «Il provvedimento del Tribunale di Venezia è il primo che si occupa espressamente della questione dell’applicabilità della disciplina di tutela dell’immagine delle opere dettata dal Codice dei beni culturali anche ad attività svoltesi all’estero» ha spiegato l’avvocato Giacomo Galli, che ha ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 febbraio 2023)di Leonardo da Vinci non può essere sfruttato per fini di lucro senza aver prima acquistato i diritti. Lo ha stabilito, con una sentenza storica, il Tribunale di, secondo cui la società tedesca diha utilizzato e riprodotto illecitamente, sia in Italia che all’estero, la celebre opera di Leonardo, senza però preoccuparsi di richiedere l’autorizzazione del Museo delledi. «Il provvedimento del Tribunale diè il primo che si occupa espressamente della questione dell’applicabilità della disciplina di tutela dell’immagine delle opere dettata dal Codice dei beni culturali anche ad attività svoltesi all’estero» ha spiegato l’avvocato Giacomo Galli, che ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LArchetipo : @Felis_Ariel @borghi_claudio Si, ma temo che sia più rischioso avvicinare il nostro diritto d'autore a quello USA c… - Massi19563802 : @borghi_claudio Quindi la bce che usa l'uomo vitruviano sull'euro deve dei soldi all'italia? - iannetts70 : RT @Open_gol: Il Tribunale ha condannato l’azienda tedesca a pagare i diritti per la riproduzione della celebre opera di Leonardo da Vinci… - massimo_san : RT @Open_gol: Il Tribunale ha condannato l’azienda tedesca a pagare i diritti per la riproduzione della celebre opera di Leonardo da Vinci… - Dome689 : RT @Open_gol: Il Tribunale ha condannato l’azienda tedesca a pagare i diritti per la riproduzione della celebre opera di Leonardo da Vinci… -