L' Unione Europea della Salute al via a Padova

(Adnkronos) - Gli obiettivi che la Commissione Europea si è posta per il suo futuro, nella seconda giornata conclusiva degli Stati generali sulle Malattie rare e l'Unione Europea della Salute, organizzati da Motore Sanità e promossi da Regione Veneto, dal Dipartimento Funzionale Malattie Rare e dall'Azienda Ospedale-Università di Padova. Padova, 24 febbraio 2023 – "Con un budget di 5.3 miliardi di euro, l'EU4 Health Program 2021-2027 rappresenta un intervento, in ambito sanitario, senza precedenti nella storia dell'Unione Europea (UE). Un programma ambizioso con cui la Commissione indica chiaramente che il tema della Salute è una priorita? dell'UE. La Salute infatti, al di la? ...

