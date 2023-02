“Lunedì esco io” GF Vip 7 | la concorrente lo ha già detto a Oriana | “Me ne vado serena”

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Colpo di scena al GF Vip 7 dopo la puntata in diretta.Marzoli ha confessato di aver orchestrato qualcosa, ma purtroppo non è stata compresa all’interno della casa più spiata d’Italia. Ma il video in cui ha deciso di esprimere il suo pensiero è ora diventato virale e sono stati in tanti a commentare la sua strategia. Lei è rimasta delusa dai suoi amici, che non sono stati in grado di seguire le sue orme. Non poteva certamente dirglielo esplicitamente, ma si augurava che avessero intuito la sua idea. E unaè ora sicura di uscire di scena. Parlando di ciò che è successo al GF Vip 7 prima cheMarzoli ne discutesse nella mattinata di venerdì 24 febbraio, un furioso Alfonso Signorini ha letto il provvedimento della produzione contro alcuni vipponi. Edoardo Donnamaria, Nicole Murgia, Micol Incorvaia e Edoardo ...