Lukaku-Inter | dialoghi col Chelsea inducono a ottimismo in un caso

Gianluigi Longari, giornalista di SportItalia, ha parlato del futuro di Romelu Lukaku, attaccante dal Chelsea all'Inter in prestito. Queste le parole da parte di Gianluigi Longari sul sito di SportItalia riguardo il futuro di Romelu Lukaku, attaccante dal Chelsea all'Inter in prestito. "Per il reparto avanzato, i dialoghi con il Chelsea in relazione alla permanenza di Lukaku inducono all'ottimismo più totale. A patto che il rendimento di Big Rom si mantenga sui livelli dell'ultima settimana".

