Luiss: al via nuova edizione ciclo incontri Leader for talent (Di venerdì 24 febbraio 2023) Alessandra Ricci, amministratore delegato di SACE, ha dato il via con il suo intervento alla nuova edizione del ciclo di incontri Leader for talent (#L4T) della Luiss Business School. Si tratta, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 febbraio 2023) Alessandra Ricci, amministratore delegato di SACE, ha dato il via con il suo intervento alladeldifor(#L4T) dellaBusiness School. Si tratta, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UniLUISS : Al via ora, presso il Campus #Luiss di Viale Romania, la Presentazione Piattaforma @Agenzia_Ansa “Al servizio del… - LucioLussi : RT @fdicos10: ?????????????? Graduation Day Luiss. Complimenti a diplomati del Master in Comunicazione e Marketing Politico Istituzionale 2020 20… - paoloigna1 : RT @beppegambis: @FranFerrante @GiaSilvestrini @monicafrassoni @riccardo_fra @erealacci @RossellaMuroni @A_LisaCorrado @robdellaseta @Stefa… - beppegambis : @FranFerrante @GiaSilvestrini @monicafrassoni @riccardo_fra @erealacci @RossellaMuroni @A_LisaCorrado @robdellaseta… - UniLUISS : Al via il primo appuntamento dell'Open Day #SummerSchool, un evento dedicato agli studenti delle scuole superiori p… -