Luigi Di Maio ha cambiato vita: cosa fa dopo nove anni in Parlamento (Di venerdì 24 febbraio 2023) Che cosa fa oggi Luigi Di Maio? A lungo nei mesi scorsi si è parlato della possibilità che l’ex ministro degli esteri del governo Draghi potesse diventare un inviato speciale Ue per il Golfo. Un ruolo non proprio di primo piano, ma comunque sempre un compito di prestigio. L’ex esponente del M5s intanto è tornato a parlare di sé in una recente intervista al programma “PiazzaPulita”, il talk di La7 condotto da Corrado Formigli. Spazio ovviamente anche alla guerra tra Russia e Ucraina, che va avanti da oltre un anno. Leggi anche l’articolo —> Mario Draghi, è stato beccato così: nessuno se lo sarebbe aspettato Luigi Di Maio cosa fa oggi? L’ex ministro ospite a “PiazzaPulita” A “PiazzaPulita” Luigi Di Maio ha raccontato la sua esperienza alla ... Leggi su tvzap (Di venerdì 24 febbraio 2023) Chefa oggiDi? A lungo nei mesi scorsi si è parlato della possibilità che l’ex ministro degli esteri del governo Draghi potesse diventare un inviato speciale Ue per il Golfo. Un ruolo non proprio di primo piano, ma comunque sempre un compito di prestigio. L’ex esponente del M5s intanto è tornato a parlare di sé in una recente intervista al programma “PiazzaPulita”, il talk di La7 condotto da Corrado Formigli. Spazio ovviamente anche alla guerra tra Russia e Ucraina, che va avanti da oltre un anno. Leggi anche l’articolo —> Mario Draghi, è stato beccato così: nessuno se lo sarebbe aspettatoDifa oggi? L’ex ministro ospite a “PiazzaPulita” A “PiazzaPulita”Diha raccontato la sua esperienza alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PiazzapulitaLA7 : Era tutto già ampiamente deciso? Luigi Di Maio è stato uno degli ultimi ministri degli esteri ad andare in Russia… - Frank70440919 : @luigidimaio @PiazzapulitaLA7 Caro Luigi di maio io ti ho stimato e anche ti ho votato. Ma vedi per questo zelesk o… - latwittipe : RT @LEuropeanism: @GiovaQuez Luigi Di Maio é uno dei pochissimi politico in Italia (ma direi anche nel mondo) ad aver avuto una crescita po… - LuciaDiMartin18 : RT @luigidimaio: Vi propongo la mia intervista di ieri sera a @PiazzapulitaLA7 Con Corrado Formigli abbiamo parlato delle settimane preced… - luigidimaio : Vi propongo la mia intervista di ieri sera a @PiazzapulitaLA7 Con Corrado Formigli abbiamo parlato delle settimane… -