L’Ucraina vincerà | anche grazie all’Italia Parla l’amb Melnyk

Leggi su formiche

(Di venerdì 24 febbraio 2023) La recente visita di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio italiano, è stata “una conferma” del sostegno italiano al. Lo dice Yaroslav, ambasciatore ucraino in Italia, in questa intervista esclusiva a Formiche.net nel giorno dell’anniversario dell’invasione russa del. Questa settimana, quella del primo anniversario dell’invasione russa del, si è aperta con le visite a Kyiv di Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, e Giorgia Meloni, presidente del Consiglio. Come valuta la risposta occidentale in questi mesi? Senza precedenti per crudeltà, la guerra della Russia controha segnato una nuova realtà sia della politica internazionale che del diritto. L’ordine mondiale, minato da questa aggressione militare su vasta scala, ha costretto il mondo civilizzato a ...