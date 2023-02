Lucio Dalla, le iniziative di Bologna per celebrare il cantautore (Di venerdì 24 febbraio 2023) Quelli dall’1 al 5 marzo saranno giorni intensi per Bologna, che ha presentato una serie di iniziative per ricordare uno dei suoi cittadini più illustri. Fondazione Lucio Dalla, con il Comune di Bologna e il sostegno di Banca di Bologna, si prepara infatti a omaggiare il cantautore con la manifestazione Lucio Ottanta, che coinvolgerà la città natale dell’artista. “Vogliamo vivere un momento di festa e responsabilità”, dichiarano gli organizzatori in occasione della conferenza stampa. Foto Kikapress “Quando ci si trova a parlare di Lucio c’è grande senso di comunità”, proseguono Dalla Fondazione. “Vogliamo che questo continui a risuonare attraverso un programma polifonico nel senso che attraversa arti diverse. C’è ... Leggi su funweek (Di venerdì 24 febbraio 2023) Quelli dall’1 al 5 marzo saranno giorni intensi per, che ha presentato una serie diper ricordare uno dei suoi cittadini più illustri. Fondazione, con il Comune die il sostegno di Banca di, si prepara infatti a omaggiare ilcon la manifestazioneOttanta, che coinvolgerà la città natale dell’artista. “Vogliamo vivere un momento di festa e responsabilità”, dichiarano gli organizzatori in occasione della conferenza stampa. Foto Kikapress “Quando ci si trova a parlare dic’è grande senso di comunità”, proseguonoFondazione. “Vogliamo che questo continui a risuonare attraverso un programma polifonico nel senso che attraversa arti diverse. C’è ...

