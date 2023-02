Lucarelli – Fedez | nuovo atto | il cantante quasi in lacrime le risponde

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 24 febbraio 2023)della querelle tra i due È cosa nota ai più come trae Selvaggianon scorra buon sangue. La giornalista spesso ha dato attenzione alle dinamiche social dei Ferragnez. Nelle ultime ore, con un pezzo a sua firma pubblicato su Il Fquotidiano, mette in dubbio l’ultima iniziativa delha infatti dato vita a un collaborazione con Walcor per delle uova di pasqua. Laha messo in dubbio l’operazione, spiegando che forse si tratti più di marketing che di beneficenza. Un caso che a suo dire ricorda quello della moglie e del suo Pandoro. Nell’immaginazione dell’uovoindossa una t-shirt con la scritta “Sosteniamo Tog”. Leggi anche: Sanremo, tiene ancora banco il bacio tra Rosa ...