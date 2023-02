Luca Vezil su Valentina Ferragni: “Lei ha deciso per il 50% che io decidessi di accettare questo show. E sì, anche per questo abbiamo preso vie diverse…” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Luca Vezil è stato ospite di Claudia Rossi e Andrea Conti al talk Programma. Al timone di “Are You The One? Italia” di MTV, prodotta da Fremantle e disponibile su Paramount+, il content creator da oltre 1 milione di follower ha raccontato anche di come la scelta di fare questo show sia stata un po’ della sua ex Valentina Ferragni e un po’ del suo manager. Non solo: “Sì, è vero, quessta via che ho scelto ha comportato anche delle scelte di vita. Come io ho il mio lavoro e ho aggiunto anche questa componente, Valentina ha il suo lavoro, il suo brand, quindi ha tante cose a cui pensare. Ci siamo trovati ad un punto in cui non riuscivamo a “matchare” tutto il resto…“. E ancora: “Io e Vale siamo cresciuti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023)è stato ospite di Claudia Rossi e Andrea Conti al talk Programma. Al timone di “Are You The One? Italia” di MTV, prodotta da Fremantle e disponibile su Paramount+, il content creator da oltre 1 milione di follower ha raccontatodi come la scelta di faresia stata un po’ della sua exe un po’ del suo manager. Non solo: “Sì, è vero, quessta via che ho scelto ha comportatodelle scelte di vita. Come io ho il mio lavoro e ho aggiuntoquesta componente,ha il suo lavoro, il suo brand, quindi ha tante cose a cui pensare. Ci siamo trovati ad un punto in cui non riuscivamo a “matchare” tutto il resto…“. E ancora: “Io e Vale siamo cresciuti ...

