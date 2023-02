Lotta, Ranking Series Alessandria d’Egitto 2023: i risultati della seconda giornata (Di venerdì 24 febbraio 2023) Si è appena conclusa la seconda giornata del torneo di Lotta olimpica Ibrahim Moustafa, valevole come secondo appuntamento stagionale delle Ranking Series 2023. Sulle materassine di Alessandria d’Egitto sono andate in scena quest’oggi le ultime tre categorie della greco-romana e le prime quattro del settore femminili, senza atleti italiani impegnati. Partiamo dalla greco-romana ed in particolare dai 72 kg, in cui Ramaz Zoidze si è aggiudicato in finale il derby georgiano contro il compagno di squadra Otar Abuladze per 6-0. Bulgaria in trionfo nei 77 kg con Aik Mnatsakanian, che ha avuto la meglio nell’atto conclusivo sul kazako Demeu Zhadrayev, mentre tra gli 82 kg c’è da registrare il netto successo del georgiano Gela Bolkvadze sul ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) Si è appena conclusa ladel torneo diolimpica Ibrahim Moustafa, valevole come secondo appuntamento stagionale delle. Sulle materassine disono andate in scena quest’oggi le ultime tre categoriegreco-romana e le prime quattro del settore femminili, senza atleti italiani impegnati. Partiamo dalla greco-romana ed in particolare dai 72 kg, in cui Ramaz Zoidze si è aggiudicato in finale il derby georgiano contro il compagno di squadra Otar Abuladze per 6-0. Bulgaria in trionfo nei 77 kg con Aik Mnatsakanian, che ha avuto la meglio nell’atto conclusivo sul kazako Demeu Zhadrayev, mentre tra gli 82 kg c’è da registrare il netto successo del georgiano Gela Bolkvadze sul ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ArcangeloTito : @stevieansioso Il ranking non conta, è un accumulo di punti del passato. Conta il tuo primo tweet: Friburgo in lott… - FrankRN10 : Se la Roma vince è cosa buona.. serve per il ranking e serve per la lotta alla Champions. Questi due competizioni non sanno gestirle - FijlkamOfficial : Caneva e Honis ad Alessandria per la Ranking Series UWW - Ubitennis : Lotta al vertice del ranking ATP: ipotesi Djokovic e Alcaraz a pari punti da lunedì, ecco la soluzione -