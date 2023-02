Lotta alla Sclerosi Multipla | a Cerveteri tornano le gardenie dell’Aism

(Di venerdì 24 febbraio 2023)– Sabato 4 marzo in Piazza Aldo Moro atorna il tradizionale appuntamento con la solidarietà. AISM – Associazione Italianasarà presente con il proprio punto solidale con l’iniziativa “Bentornata Gardensia – Fermiamo lacon un fiore, anzi due”, per raccogliere fondi a sostegno delle attività di Ricerca Scientifica sulla, una malattia che ad oggi, ancora non ha una cura. Acquistando una pianta di Gardenia o di Ortensia, si potrà dare il proprio importante sostegno ad Aism, realtà che da oltre mezzo secolo rappresenta uno dei punti di riferimento a livello europeo nell’attività di raccolta fondi sulla Ricerca Scientifica. Presente al punto solidale, Adele Prosperi, volontaria ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuseppeConteIT : Fra Bagheria e Casteldaccia 40 anni fa i cittadini con la prima marcia si ribellarono alla mafia, ai continui omici… - Antonio_Tajani : Con Maurizio Costanzo ci lascia un grande giornalista, una persona colta e per bene che ha raccontato, con capacità… - lauraboldrini : Un anno di guerra in #Ucraina, 12 mesi di morte e distruzione causati da #Putin. Solidarietà al popolo ucraino che… - sandroz_it : RT @GiuseppeConteIT: Fra Bagheria e Casteldaccia 40 anni fa i cittadini con la prima marcia si ribellarono alla mafia, ai continui omicidi,… - Romina181004671 : RT @GiuseppeConteIT: Fra Bagheria e Casteldaccia 40 anni fa i cittadini con la prima marcia si ribellarono alla mafia, ai continui omicidi,… -

...dei territori occupati durante la prima parte della campagna militare e formalmente annessi... confermando ne l'impegno a sostegno della sovranità ucraina e inquadrandolo nel frame della......un Pd chiaro nellaalle diseguaglianze, al lavoro povero e precario, al fianco di chi fa più fatica, dei giovani che non riescono a costruirsi un futuro in questo Paese". Così la candidata...

Ripartita la lotta alla processionaria, nel comune di Trento rimossi 1.245 nidi. Tutto quello che si deve sapere l'Adige

La Sicilia di Costanzo, la lotta alla mafia e l’amicizia con Falcone, l’attentato e la “v... BlogSicilia.it

La Finanza in cattedra al Buzzi Tra legalità e lotta alla mafia LA NAZIONE

Lotta alla sedentarietà e alle malattie: accordo tra Federbasket e Foce ilmattino.it

Lotta alla disoccupazione, pubblicato l'avviso pubblico per le persone "espulse" dal mondo del lavoro FrosinoneToday

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Una nuova attesa riunione sulla Asti-Cuneo. Nessun esito dirimente sullo sblocco dei lavori necessari a completare l'autostrada dopo vent'anni. Ma qualche novità positiva è filtrata. Il no della sopri ...