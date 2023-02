Lotta al cibo sintetico,la salute parte dalla scuola (Di venerdì 24 febbraio 2023) Affila le armi l'Italia contro il cibo sintetico che rischia di entrare in Europa e lo fa con la complicita' di scienza e statistiche che confermano il primato della longevita' tricolore grazie alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 febbraio 2023) Affila le armi l'Italia contro ilche rischia di entrare in Europa e lo fa con la complicita' di scienza e statistiche che confermano il primato della longevita' tricolore grazie alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... calabres : “Lotta al cibo sintetico che rischia di entrare in Europa, la salute parte dalla scuola” Oggi su @ilsole_24ore… - CDNewsCalabria : Lotta al cibo sintetico, la salute parte dalla scuola. Governo in campo per la buona alimentazione - paolochiariello : #Juorno lotta al #cibosintetico, la #salute parte dalla #scuola - juornoit : #Juorno lotta al #cibosintetico, la #salute parte dalla #scuola - juornoit : #Juorno Contro il #cibo #sintetico -