Lotta a gioco illegale e ludopatia: la politica e il gioco d’azzardo oggi in Italia (Di venerdì 24 febbraio 2023) I lavori della Commissione parlamentare sul gioco d’azzardo Governo nuovo, politica sul gioco d’azzardo nuova, verrebbe da dire! Per ora è presto per lanciarsi nell’analisi delle scelte politiche che il nuovo governo potrà attuare nei confronti del gioco d’azzardo, terrestre e online. Negli ultimi mesi del governo Draghi, stava concludendo i lavori una Commissione parlamentare d’inchiesta sul gioco d’azzardo, i cui risultati sono passati ora in eredità al governo Meloni: senatori e deputati si sono imposti di porre sullo stesso livello di priorità gli obiettivi di legalità e di tutela della salute. In parole povere, si tratta di ridurre o eliminare ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 24 febbraio 2023) I lavori della Commissione parlamentare sulGoverno nuovo,sulnuova, verrebbe da dire! Per ora è presto per lanciarsi nell’analisi delle scelte politiche che il nuovo governo potrà attuare nei confronti del, terrestre e online. Negli ultimi mesi del governo Draghi, stava concludendo i lavori una Commissione parlamentare d’inchiesta sul, i cui risultati sono passati ora in eredità al governo Meloni: senatori e deputati si sono imposti di porre sullo stesso livello di priorità gli obiettivi di legalità e di tutela della salute. In parole povere, si tratta di ridurre o eliminare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... apicella57 : RT @WeAreTennisITA: FABIO LOTTA MA VINCE CARLOS ?? Fognini vince un primo set con Alcaraz che non gioca bene, otto break complessivi nel par… - WeAreTennisITA : FABIO LOTTA MA VINCE CARLOS ?? Fognini vince un primo set con Alcaraz che non gioca bene, otto break complessivi nel… - _MEF_RL : RT @SylviaGrossi: @PPBB2023 41 bis Stiamo a fare le scommesse invece di agire con tutte le nostre forze contro un articolo di legge crimina… - AlbertHofman72 : @DiFawzia Va attaccato chi cerca di imbiancare il sepolcro, chi manipola le contestazioni per evitare che venga mes… - guachisnaik : RT @SylviaGrossi: @PPBB2023 41 bis Stiamo a fare le scommesse invece di agire con tutte le nostre forze contro un articolo di legge crimina… -