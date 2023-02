Loris Sammartino | chi era la prima moglie di Maurizio Costanzo?

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 24 febbraio 2023) La morte dici porta a parlare anche della sua, Lori. Il giornalista si sposò con la fotoreporter nel 1963 e tra loro fu amore vero. Andiamo a scoprire qualcosa di più. Il matrimonio fu anche uno scandalo all’epoca perché c’era differenza d’età, la donna infatti aveva 14 anni più di. Infatti lei aveva 39 anni mentre lui appena 25. Per loro però la differenza d’età non era mai stata un problema. La coppia non ebbe figli. Lori(GTT)Lafu una fotoreporter di grande talento che era nata nel 1924 e che è deceduta alcuni anni fa.l’ha sempre dipinta con grande ...