L'Onu condanna la Russia e Pechino apre ad un piano in 12 punti. La Nato lo boccia (Di venerdì 24 febbraio 2023) - Alla condanna dell'Assemblea delle Nazioni Unite dell'invasione russa, risponde oggi Dimitri Medvedev: 'L'obiettivo di Mosca è la riconquista delle nostre terre ancestrali' dice il numero due di ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 24 febbraio 2023) - Alladell'Assemblea delle Nazioni Unite dell'invasione russa, risponde oggi Dimitri Medvedev: 'L'obiettivo di Mosca è la riconquista delle nostre terre ancestrali' dice il numero due di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SeaWatchItaly : Anche l'Alto commissariato dell'ONU per i diritti umani si unisce al coro di condanna internazionale del DL approva… - ilkingeccomerce : RT @DiegoSiragusa: IL SEGRETARIO DELL'ONU CONDANNA ISRAELE - CarlosMacAdden : Il mondo condanna la Russia all'Onu, 'via dall'Ucraina' - ChiaraRindi : Mostra 39 dittature che si sono astenute o hanno votato contro la risoluzione #ONU che condanna l'invasione russa - TommyBrain : Byoblu:L’ONU APPROVA LA RISOLUZIONE PER LA PACE IN UCRAINA MA IL 60% DELLA POPOLAZIONE MONDIALE NON CONDANNA LA RUS… -