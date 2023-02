L’Onu approva risoluzione su Ucraina, chiede fine ostilità e ritiro russo (Di venerdì 24 febbraio 2023) L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato con voti 141 favorevoli, 7 contrari e 32 astensioni la risoluzione non vincolante che chiede la fine delle ostilità in Ucraina il ritiro russo. I voti contrari sono stati quelli di Russia, Bielorussia, Corea del Nord, Eritrea, Mali, Nicaragua e Siria; tra gli astenuti Cina, India, Iran, Pakistan e Sudafrica. I due emendamenti alla bozza di risoluzione (uno dei quali proposto dalla Bielorussia) sono invece stati respinti rispettivamente con 94 voti contrari, 11 favorevoli e 55 astenuti e 91 contrari, 15 favorevoli e 52 astenuti. L'ultima volta che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite aveva votato sulla guerra in Ucraina, 143 paesi avevano sostenuto Kiev e solo ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 24 febbraio 2023) L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite hato con voti 141 favorevoli, 7 contrari e 32 astensioni lanon vincolante cheladelleinil. I voti contrari sono stati quelli di Russia, Bielorussia, Corea del Nord, Eritrea, Mali, Nicaragua e Siria; tra gli astenuti Cina, India, Iran, Pakistan e Sudafrica. I due emendamenti alla bozza di(uno dei quali proposto dalla Bielorussia) sono invece stati respinti rispettivamente con 94 voti contrari, 11 favorevoli e 55 astenuti e 91 contrari, 15 favorevoli e 52 astenuti. L'ultima volta che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite aveva votato sulla guerra in, 143 paesi avevano sostenuto Kiev e solo ...

