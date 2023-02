Longhi | «Lukaku titolare? No | vi spiego! Completamente d’accordo con Inzaghi»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Pernon è necessario che torninell’Inter. Il giornalista, intervenuto in collegamento su Radio Sportiva, concorda consulla gestione del numero 90 in vista delle prossime partite. CHIAVE A GARA IN CORSO – Per Brunosi può vedere Romeludalla panchina: «Ora torna? No. Può diventarlo, però entriamo in un dibattito che secondo me è sterile: oggi è un calcio diverso, si gioca con tanti giocatori. L’Inter affrontava il Porto con una grossa incognita, se sarebbe stata una squadra offensiva o che aspettava. Poi ci sono state tre partite al suo interno, con l’Inter che ha iniziato bene, il Porto che ha preso il sopravvento e l’Inter che l’ha ripresa coi cambi. Aver iniziato con Edin Dzeko va bene, perché mettere due ...