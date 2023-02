Lombardia: in corso a Palazzo Lombardia vertice su giunta (Di venerdì 24 febbraio 2023) Milano, 24 feb. (Adnkronos) - E' in corso a Palazzo Lombardia, sede della Regione, il primo vertice del centrodestra per la formazione della nuova giunta del presidente Attilio Fontana. Oltre al riconfermato governatore, sono presenti i coordinatori regionali dei partiti della coalizione. Tra questi, per Fratelli d'Italia Daniela Santanché, per la Lega Fabrizio Cecchetti, per Forza Italia Licia Ronzulli, per Noi Moderati Alessandro Colucci e per la lista Fontana - Lombardia Ideale Giacomo Cosentino. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Milano, 24 feb. (Adnkronos) - E' in, sede della Regione, il primodel centrodestra per la formazione della nuovadel presidente Attilio Fontana. Oltre al riconfermato governatore, sono presenti i coordinatori regionali dei partiti della coalizione. Tra questi, per Fratelli d'Italia Daniela Santanché, per la Lega Fabrizio Cecchetti, per Forza Italia Licia Ronzulli, per Noi Moderati Alessandro Colucci e per la lista Fontana -Ideale Giacomo Cosentino.

